Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров в Кремле.
Основные положения Декларации
- Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
- Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.
- Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.
- Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.
- Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.
- Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.
- Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в образовании и подготовке кадров.
- Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.
- Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.
Путин об итогах переговоров
Российский лидер рассказал, что встреча с Токаевым прошла в деловом ключе и была результативной:
"Важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам, подходы стран по многим вопросам близки:
"Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном".
Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. Москва и Астана развивают сотрудничество в энергетике, на взаимной основе поставляют нефть. "Газпром" рассматривает возможности для расширения экспорта, в том числе на север и восток Казахстана:
"Обсуждаются планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов".
Путин уточнил, что товарооборот с Россией составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, почти все расчеты между странами идут в национальных валютах. Москва и Астана работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов:
"Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом".
Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение в России. Также президент отметил развитие сотрудничества в космической сфере, первый старт с комплекса "Байтерек" может состояться до конца года.
Заявления Токаева
Со своей стороны, глава Казахстана сказал, что Декларация о стратегическом партнерстве указывает на высокий уровень доверия и открывает перспективы сотрудничества. Несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие развивается:
"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире".
По его словам, лидеры обсудили укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных структурах
Токаев также отметил плодотворную работу с "Росатомом", в том числе по проекту постройки АЭС в Казахстане. Он добавил, что переговоры прошли в доверительной атмосфере и принесли практическую пользу.
