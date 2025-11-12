Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров в Кремле.

Основные положения Декларации

Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.

Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.

Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.

Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.

Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.

Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.

Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в образовании и подготовке кадров.

Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.

Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.

Путин об итогах переговоров

Российский лидер рассказал, что встреча с Токаевым прошла в деловом ключе и была результативной:

« "Важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Владимир Путин президент России президент России

Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам, подходы стран по многим вопросам близки:

« "Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном". Владимир Путин президент России президент России

Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. Москва и Астана развивают сотрудничество в энергетике, на взаимной основе поставляют нефть. "Газпром" рассматривает возможности для расширения экспорта, в том числе на север и восток Казахстана:

« "Обсуждаются планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов". Владимир Путин президент России президент России

Путин уточнил, что товарооборот с Россией составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, почти все расчеты между странами идут в национальных валютах. Москва и Астана работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов:

« "Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом". Владимир Путин президент России президент России

Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение в России. Также президент отметил развитие сотрудничества в космической сфере, первый старт с комплекса "Байтерек" может состояться до конца года.

Заявления Токаева

Со своей стороны, глава Казахстана сказал, что Декларация о стратегическом партнерстве указывает на высокий уровень доверия и открывает перспективы сотрудничества. Несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие развивается:

« "Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире". Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана президент Казахстана

По его словам, лидеры обсудили укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных структурах