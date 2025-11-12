Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
16:30 12.11.2025 (обновлено: 22:15 12.11.2025)
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров в Кремле. РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева в Кремле
Переговоры Путина и Токаева в Кремле. Москва и Астана – ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, подчеркнул президент России.
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров в Кремле.
Главное — в материале РИА Новости.

Основные положения Декларации

  • Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
  • Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.
  • Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.
  • Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.
  • Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.
  • Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.
  • Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в образовании и подготовке кадров.
  • Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.
  • Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.

Путин об итогах переговоров

Российский лидер рассказал, что встреча с Токаевым прошла в деловом ключе и была результативной:
«

"Важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам, подходы стран по многим вопросам близки:
«
"Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. Москва и Астана развивают сотрудничество в энергетике, на взаимной основе поставляют нефть. "Газпром" рассматривает возможности для расширения экспорта, в том числе на север и восток Казахстана:
«
"Обсуждаются планы оптимизации сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин уточнил, что товарооборот с Россией составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, почти все расчеты между странами идут в национальных валютах. Москва и Астана работают над повышением пропускной способности автомобильных пограничных переходов:
«
"Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в Содружестве Независимых Государств и на евразийском пространстве в целом".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение в России. Также президент отметил развитие сотрудничества в космической сфере, первый старт с комплекса "Байтерек" может состояться до конца года.

Заявления Токаева

Со своей стороны, глава Казахстана сказал, что Декларация о стратегическом партнерстве указывает на высокий уровень доверия и открывает перспективы сотрудничества. Несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие развивается:
«

"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске
Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана
По его словам, лидеры обсудили укрепление координации в ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных структурах
Токаев также отметил плодотворную работу с "Росатомом", в том числе по проекту постройки АЭС в Казахстане. Он добавил, что переговоры прошли в доверительной атмосфере и принесли практическую пользу.
Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
