Более 1 млрд руб сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев
Республика Дагестан
 
21:24 12.11.2025
Более 1 млрд руб сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев
Около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Дагестане на закупках за 10 месяцев 2025 года
республика дагестан
https://ria.ru/20251107/korkmasov-2053462057.html
2025
Новости
Республика Дагестан
Более 1 млрд руб сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев

Около 1,1 миллиарда рублей сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев

Улица Буйнакского в Махачкале
Улица Буйнакского в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Дагестане на закупках за 10 месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам рабочей встречи председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с руководителем комитета по госзакупкам республики Азером Нифталиевым.
“Одним из ключевых показателей эффективности закупочной деятельности является показатель экономии. По состоянию на 1 ноября 2025 года в регионе экономия бюджетных средств составила 1,1 миллиарда рублей… Напомним, что по итогам 2024 года экономия составляла 783 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.
Было отмечено, что темпы контрактации в республике в целом на сегодня характеризуются как достаточно высокие, работа ведется планово. Согласно информации Единой информационной системы в сфере закупок, на 1 ноября республиканские заказчики заключили контракты на сумму более 64 миллиардов рублей.
Руководитель комитета также доложил об успешном внедрении в регионе единого агрегатора торговли “Малые закупки Республики Дагестан”.
“Это та система малых закупок Республики Дагестан, которая по вашему поручению и с вашей поддержкой, Абдулмуслим Мухудинович, в республике была внедрена. С начала этого года мы провели закупок на едином агрегаторе на 908 миллионов рублей. Экономия составила 54 миллиона рублей, при том, что стоимость внедрения этой системы составляла около 7 миллионов рублей. То есть 7 миллионов министерство цифрового развития потратило, а 54 миллиона мы за 10 месяцев сэкономили”, - доложил Нифталиев.
Торжественное открытие памятника Джелал-эд-Дину Коркмасову в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Махачкале открыли памятник одному из основателей Дагестана
7 ноября, 15:20
 
Республика Дагестан
 
 
