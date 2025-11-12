Более 1 млрд руб сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев

МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Дагестане на закупках за 10 месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам рабочей встречи председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с руководителем комитета по госзакупкам республики Азером Нифталиевым.
“Одним из ключевых показателей эффективности закупочной деятельности является показатель экономии. По состоянию на 1 ноября 2025 года в регионе экономия бюджетных средств составила 1,1 миллиарда рублей… Напомним, что по итогам 2024 года экономия составляла 783 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.
Было отмечено, что темпы контрактации в республике в целом на сегодня характеризуются как достаточно высокие, работа ведется планово. Согласно информации Единой информационной системы в сфере закупок, на 1 ноября республиканские заказчики заключили контракты на сумму более 64 миллиардов рублей.
Руководитель комитета также доложил об успешном внедрении в регионе единого агрегатора торговли “Малые закупки Республики Дагестан”.
“Это та система малых закупок Республики Дагестан, которая по вашему поручению и с вашей поддержкой, Абдулмуслим Мухудинович, в республике была внедрена. С начала этого года мы провели закупок на едином агрегаторе на 908 миллионов рублей. Экономия составила 54 миллиона рублей, при том, что стоимость внедрения этой системы составляла около 7 миллионов рублей. То есть 7 миллионов министерство цифрового развития потратило, а 54 миллиона мы за 10 месяцев сэкономили”, - доложил Нифталиев.
В Махачкале открыли памятник одному из основателей Дагестана
7 ноября, 15:20