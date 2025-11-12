Более 1 млрд руб сэкономили на госзакупках в Дагестане за 10 месяцев

МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Дагестане на закупках за 10 месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам рабочей встречи председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с руководителем комитета по госзакупкам республики Азером Нифталиевым.

“Одним из ключевых показателей эффективности закупочной деятельности является показатель экономии. По состоянию на 1 ноября 2025 года в регионе экономия бюджетных средств составила 1,1 миллиарда рублей… Напомним, что по итогам 2024 года экономия составляла 783 миллиона рублей”, - говорится в сообщении.

Было отмечено, что темпы контрактации в республике в целом на сегодня характеризуются как достаточно высокие, работа ведется планово. Согласно информации Единой информационной системы в сфере закупок, на 1 ноября республиканские заказчики заключили контракты на сумму более 64 миллиардов рублей.

Руководитель комитета также доложил об успешном внедрении в регионе единого агрегатора торговли “Малые закупки Республики Дагестан”.