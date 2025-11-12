https://ria.ru/20251112/cheljabinsk-2054419584.html
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов - РИА Новости, 12.11.2025
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов
Полиция нашла молодого человека, который запускал фейерверк вблизи многоквартирных домов и парковки в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция нашла молодого человека, который запускал фейерверк вблизи многоквартирных домов и парковки в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ Сити" в Челябинске
, разместили видео, на котором виден запуск фейерверка неизвестными на парковке у жилых домов, где находятся много машин. Залпы от салюта разлетаются в разные стороны. Полицейские в инициативном порядке организовали проверку по данному факту, а также начали поиск хулиганов.
"Да, установили. Житель этого дома, местный житель 2001 года рождения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, найден ли хулиган.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что молодой человек решил запустить фейерверк для своей девушки, у которой был день рождения.