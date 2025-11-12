Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/cheljabinsk-2054419584.html
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов - РИА Новости, 12.11.2025
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов
Полиция нашла молодого человека, который запускал фейерверк вблизи многоквартирных домов и парковки в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:21:00+03:00
2025-11-12T11:21:00+03:00
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054419448_0:0:936:526_1920x0_80_0_0_83163714ec62409554210f3fb454c37d.jpg
https://ria.ru/20250826/lichnost-2037576730.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054419448_0:0:702:526_1920x0_80_0_0_cc2aa75cd92d6866e9d217cdd3b9c0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинске нашли мужчину, подозреваемого в запуске фейерверка у домов

В Челябинске нашли подозреваемого в запуске фейерверка у многоквартирных домов

© Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/ВКонтактеЗапуск фейерверка на парковке у жилых домов Челябинске
Запуск фейерверка на парковке у жилых домов Челябинске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/ВКонтакте
Запуск фейерверка на парковке у жилых домов Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция нашла молодого человека, который запускал фейерверк вблизи многоквартирных домов и парковки в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ Сити" в Челябинске, разместили видео, на котором виден запуск фейерверка неизвестными на парковке у жилых домов, где находятся много машин. Залпы от салюта разлетаются в разные стороны. Полицейские в инициативном порядке организовали проверку по данному факту, а также начали поиск хулиганов.
"Да, установили. Житель этого дома, местный житель 2001 года рождения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, найден ли хулиган.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что молодой человек решил запустить фейерверк для своей девушки, у которой был день рождения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Мужчина объяснил, зачем он запустил фейерверк в толпу в Красноярске
26 августа, 06:28
 
ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала