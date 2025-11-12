МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны, сообщает газета Independent.
"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении.
По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
У Британии есть за что ненавидеть Россию
3 ноября, 08:00