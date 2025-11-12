Британия запретит перевозку российского СПГ в третьи страны

"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны", - говорится в сообщении.

По информации издания, запрет будет введён в действие в течение 2026 года в координации с другими европейскими странами.