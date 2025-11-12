Times подтвердила приостановку Британией обмена разведданными с США

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Британская газета Times подтвердила приостановку Лондоном обмена разведывательными данными с Вашингтоном о подозрительных судах в Карибском море.
Во вторник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Великобритания прекратила делиться с США разведданными о подозрительных судах в Карибском море, опасаясь, что данная информация может использоваться для нанесения по ним американских военных ударов.
"Британские разведывательные агентства и военные прекратили обмениваться разведывательными данными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море... Разведданные, полученные британскими агентами в регионе, больше не передаются американцам, поскольку Великобритания не хочет быть соучастником", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на источник, предоставляемые Лондоном разведданные включают местоположение перевозящих наркотики судов и количество людей на борту. Военный источник в ходе беседы с газетой указал на то, что британский флот тоже проводит операции против предполагаемых контрабандистов, но "не атакует судно и не убивает людей, а задерживает их".
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
