Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
02:30 12.11.2025 (обновлено: 07:27 12.11.2025)
Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
2025
Полиция в Бразилии
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Полиция в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Протестующие с дубинками ворвались на территорию проведения Тридцатой конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии, они разошлись после столкновения с охранниками, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
"Протестующие, размахивая дубинками, ворвались во вторник на место проведения COP30, где у входа произошли столкновения с охранниками. Протестующие столкнулись с охраной у входа на территорию, который затем был забаррикадирован столами... Протестующие разошлись с места вскоре после столкновения", - говорится в сообщении.
Антиправительственные демонстранты в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Рио-де-Жанейро на акции протеста вышли более 40 тысяч человек
22 сентября, 03:38
Агентство со ссылкой на очевидцев пишет, что одного охранника увезли на каталке, он держался за живот.
Позднее агентство передало, что в результате столкновения с протестующими пострадали два сотрудника службы безопасности.
Конференция COP30 проходит в Белене, впервые на территории Амазонии. Одной из ключевых тем встречи является анализ выполнения Парижского соглашения 2015 года, согласно которому страны-участницы обязаны каждые пять лет представлять отчет о сокращении выбросов парниковых газов, чтобы удержать рост температуры на планете ниже 1,5 градуса Цельсия и избежать катастрофических последствий для Земли.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
FT: в ООН испугались, что США сорвут климатическую конференцию
5 ноября, 12:52
 
