Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
12.11.2025
2025-11-12T02:30:00+03:00
2025-11-12T02:30:00+03:00
2025-11-12T07:27:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Протестующие с дубинками ворвались на территорию проведения Тридцатой конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии, они разошлись после столкновения с охранниками, передаёт агентство Рейтер
со ссылкой на очевидцев.
"Протестующие, размахивая дубинками, ворвались во вторник на место проведения COP30, где у входа произошли столкновения с охранниками. Протестующие столкнулись с охраной у входа на территорию, который затем был забаррикадирован столами... Протестующие разошлись с места вскоре после столкновения", - говорится в сообщении.
Агентство со ссылкой на очевидцев пишет, что одного охранника увезли на каталке, он держался за живот.
Позднее агентство передало, что в результате столкновения с протестующими пострадали два сотрудника службы безопасности.
Конференция COP30 проходит в Белене, впервые на территории Амазонии. Одной из ключевых тем встречи является анализ выполнения Парижского соглашения 2015 года, согласно которому страны-участницы обязаны каждые пять лет представлять отчет о сокращении выбросов парниковых газов, чтобы удержать рост температуры на планете ниже 1,5 градуса Цельсия и избежать катастрофических последствий для Земли
