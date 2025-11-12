Работы по благоустройству завершили на улицах Басманного района в Москве

Рейтинг@Mail.ru
14:56 12.11.2025 (обновлено: 14:57 18.11.2025)
Работы по комплексному благоустройству завершили на 11 улицах Басманного района в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва, автомобильные дороги, архангельское
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Автомобильные дороги, Архангельское
© РИА Новости / Александр ВильфБасманный район в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Басманный район в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству завершили на 11 улицах Басманного района в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство на 11 улицах Басманного района. В числе обновленных - Фурманный, Архангельский, Яковоапостольский переулки. Так, в Басманном районе Центрального административного округа Москвы привели в порядок более 26 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 15 тысяч квадратных метров тротуаров. Помимо этого, здесь установили новые малые архитектурные формы, фонари", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы шли параллельно на нескольких участках, их проводили ГБУ "Автомобильные дороги", подрядные организации и производственные комплексы.
"В Фурманном переулке объем работ составил более 450 погонных метров. Здесь обновили более трех тысяч квадратных метров проезжей части и почти три тысячи квадратных метров тротуаров, установили бордюры общей длиной свыше километра. В Архангельском переулке отремонтировали более 3,3 тысячи квадратных метров проезжей части и свыше 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров, также установили бортовой камень. Для комфортных прогулок жителей близлежащих домов установили 19 новых фонарей", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что дороги обновили на всех 11 улицах в рамках комплексного благоустройства. Благодаря этому повышается безопасность движения пешеходов и автомобилистов, снижается риск дорожно-транспортных происшествий.
"Широкие тротуары с ровным покрытием удобны, в частности, для мам с колясками и маломобильных горожан. Новые подходы и подъезды к жилым кварталам, пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы благоустройства создают в районе по-настоящему комфортную городскую среду", - подчеркивается в сообщении.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАвтомобильные дорогиАрхангельское
 
 
