Королев поручил разработать новые меры поддержки бизнеса Верхневолжья

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поручил обеспечить развитие действующих и разработку новых мер поддержки местного бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Королев в среду заслушал доклад заместителя председателя правительства Тверской области – министра экономического развития региона Ивана Егорова о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья.

Егоров представил макроэкономические показатели развития региона. В Верхневолжье сохраняется положительная динамика инвестиций в основной капитал по Тверской области. Благодаря реализации инвестпроектов обеспечен существенный рост промышленного и сельскохозяйственного производства, наблюдается увеличение объема валового регионального продукта.

Реализации инвестпроектов на территории Тверской области способствуют комплексные региональные меры поддержки инвесторов по разным направлениям. Это создание особых экономических зон и инновационно-промышленных парков, содействие в обеспечении необходимой инфраструктурой. В качестве финансовой поддержки предусмотрены субсидии и налоговый вычет для приоритетных инвестиционных проектов, льготное кредитование промышленности, возмещение части затрат в сфере сельского хозяйства. В туротрасли – субсидирование ключевой ставки по кредитам на строительство гостиниц и объектов питания.

Для повышения эффективности работы с инвесторами, улучшения инвестклимата внедрен региональный инвестиционный стандарт. В этом году Тверская область подтвердила высокое качество реализации стандарта на Петербургском международном экономическом форуме.

Королев высоко оценил систему персонального сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах их реализации в Тверской области.

"В Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, включающая административные, финансовые, организационные, кадровые меры поддержки. Активно работает Фонд развития промышленности Тверской области. Мы сохраним все существующие меры поддержки инвесторов и бизнеса, будем разрабатывать новые", – подчеркнул врио губернатора.

Главными задачами правительства Тверской области руководитель региона обозначил сокращение административных процедур, особенно в сфере градостроительной политики, ускорение процессов получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Соответствующие поручения уже даны министерству экономического развития, министерству строительства и другим профильным ведомствам Тверской области.