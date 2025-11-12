Рейтинг@Mail.ru
14:42 12.11.2025
Казахстанский бизнес активно работает в России, заявил Путин
Казахстанский бизнес активно работает в России, заявил Путин
экономика, россия, владимир путин, казахстан
Экономика, Россия, Владимир Путин, Казахстан
Казахстанский бизнес активно работает в России, заявил Путин

Путин заявил об активной работе казахстанского бизнеса в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстанский бизнес активно работает в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев отметил отсутствие проблем в отношениях с Россией
Вчера, 14:41
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинКазахстан
 
 
