Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии предложили дифференцировать ставки налогов для богатых граждан - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/belorussija-2054598874.html
В Белоруссии предложили дифференцировать ставки налогов для богатых граждан
В Белоруссии предложили дифференцировать ставки налогов для богатых граждан - РИА Новости, 12.11.2025
В Белоруссии предложили дифференцировать ставки налогов для богатых граждан
Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:36:00+03:00
2025-11-12T19:36:00+03:00
белоруссия
минск
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
https://ria.ru/20251112/ndfl-1955515780.html
https://ria.ru/20251111/belorussija-2054126814.html
https://ria.ru/20251102/belorussija-2052546271.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, В мире
В Белоруссии предложили дифференцировать ставки налогов для богатых граждан

В Белоруссии могут дифференцировать ставки налогов для более богатых граждан

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Проект бюджета Белоруссии на 2026 год предусматривает дифференциацию ставок налогов для более богатых граждан и дорогого имущества, сообщил в среду министр финансов страны Юрий Селиверстов.
"Справедливое налогообложение доходов и имущества граждан, повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше и платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки – 40% при доходах свыше 600 тысяч (белорусских – ред.) рублей в год (около 200 тысяч долларов, применяется к сумме превышения базового уровня доходов – ред.)", - сказал министр, выступая в Минске на расширенном заседании комиссии по бюджету и финансам нижней платы парламента, представляя проект бюджета страны на будущий год.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков
Вчера, 18:32
По его словам, при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (более 117 тысяч долларов) сохраняется базовая ставка в 13%, это абсолютное большинство граждан страны - более 98%. "При доходах от 350 тысяч рублей до 600 тысячи рублей применяется ставка 25% к сумме превышения", - продолжил глава минфина.
При этом, подчеркнул он, расширяется налоговая база - будут учитываться не только зарплата, но и доходы от продажи долей компаний, проценты по займам, доход от сдачи имущества в аренду и так далее. Селиверстов отметил, что в Белоруссии около тысячи человек, которым придется уплачивать подоходный налог по самой высокой ставке. Он напомнил, что в республике есть экономические зоны со специальным режимом налогообложения, резидентов которых повышенные ставки не коснутся.
Кроме того, предлагается ввести повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость по отношению к крупным объектам. Для квартир площадью свыше 150 квадратных метров и для домов площадью свыше 200 квадратных метров коэффициент будет 2 (в Белоруссии более 5 тысяч таких квартир - ред.), а для квартир площадью свыше 250 квадратных метров (в Белоруссии более тысячи таких квартир - ред.) и домов площадью свыше 300 квадратных метров – 3. Глава минфина напомнил, что в стране действуют льготы по уплате налога на недвижимость для отдельных граждан, так, например, пенсионеры освобождаются от его уплаты.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков
11 ноября, 11:17
Селиверстов добавил, что ранее в стране было принято решение о дифференциации транспортного налога, который был повышен в 10 раз для люксовых авто. В будущем году его предполагается повысить в 5 раз для новых мотоциклов иностранного производства с объемом двигателя 800 кубических сантиметров. Как уточнил министр, данное решение не коснется белорусского Мотовелозавода.
Селиверстов также сообщил, что в будущем году продолжится синхронизация налогового режима с РФ, в результате чего запланировано повышение ставки акцизов на табачные изделия, никатиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для них.
В Белоруссии с 2024 года введена ставка подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч белорусских рублей за календарный год. Повышенная ставка применяется только к той сумме, на которую превышен установленный порог, а доходы граждан до 200 тысяч белорусских рублей облагаются по привычной ставке в 13%. Речь идет о доходах, полученных из источников в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Белоруссия и Россия способны отразить любые угрозы, заявил Глазьев
2 ноября, 21:27
 
БелоруссияМинскРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала