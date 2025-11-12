Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека" - РИА Новости, 12.11.2025
16:53 12.11.2025
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека"
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека"
Рассчитываю, что первый старт с космического комплекса "Байтерек" состоится до конца текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека"

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рассчитываю, что первый старт с космического комплекса "Байтерек" состоится до конца текущего года, заявил президент России Владимир Путин.
"Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий строительство нового военно-космического комплекса для запуска ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываю, что первый запуск с "Байтерека" состоится до конца текущего года", - сказал Путин во ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оборудование с площадок "Байконура" выставили на торги
16 мая, 13:22
 
