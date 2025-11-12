https://ria.ru/20251112/bayterek-2054537961.html
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека"
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека" - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал, когда может состояться первый старт с "Байтерека"
Рассчитываю, что первый старт с космического комплекса "Байтерек" состоится до конца текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
