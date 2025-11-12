Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Парму"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на своем паркете обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 90:77 (24:19, 28:14, 22:18, 16:26) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Илья Попов (21 очко), также дабл-дабл в активе Всеволода Ищенко (14 очков, 10 подборов). У "Пармы" самым результативным стал Микел Хопкинс (15 очков), дабл-дабл оформил Брэндан Адамс (13 очков, 14 передач).
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
"Локомотив-Кубань" выиграл седьмой матч в сезоне и располагается на третьем месте после десяти игр. "Парма" (5 побед, 5 поражений) проиграла в третьей встрече подряд и идет на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" 15 ноября примет московский клуб МБА-МАИ, "Парма" в этот же день на выезде сыграет против саратовского "Автодора".
Баскетболисты "Зенита" обыграл МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ
12 ноября, 21:50