"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина
07:56 12.11.2025
"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина
"Бруклин Нетс" уступил "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
/20251110/basketbol-2054054049.html
спорт, нью-йорк (город), брэндон ингрэм, якоб пелтль, бруклин нетс, майкл портер, торонто рэпторс, нба
"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина

"Бруклин" проиграл "Торонто" в матче НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась поражением хозяев со счетом 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Торонто" Брэндон Ингрэм, в активе которого 25 очков. Дабл-даблы оформили его партнеры по команде Скотти Барнс (15 очков + 11 подборов) и Якоб Пёлтль (12+10). У "Бруклина" больше всех очков набрали Майкл Портер и Ник Клакстон (по 21).
12 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
109 : 119
Торонто
Российский защитник Егор Демин вышел в стартовой пятерке "Бруклина" и провел на площадке 27 минут 31 секунду. За это время он набрал 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 результативных передач, обновив личный рекорд результативности в НБА. Баскетболист реализовал 5 из 11 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Также он дважды сфолил, совершил одну потерю, сделал один перехват и один блок-шот. Коэффициент полезности россиянина составил "-4".
"Бруклин" с одной победой в 11 матчах занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Торонто" (6 побед, 5 поражений) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Бруклин" сыграет в гостях с "Орландо Мэджик" в ночь на 15 ноября по московскому времени. За сутки до этого "Торонто" встретится с "Кливленд Кавальерс" на паркете соперника.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названы лучшие игроки недели в НБА
10 ноября, 23:57
 
