Тренер сборной Перу рассказал, как матч с Россией может помочь перуанцам
23:24 12.11.2025
Тренер сборной Перу рассказал, как матч с Россией может помочь перуанцам
Тренер сборной Перу рассказал, как матч с Россией может помочь перуанцам
Главный тренер сборной Перу по футболу Мануэль Баррето считает, что встреча с национальной командой России может помочь его игрокам перейти в европейские... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Тренер сборной Перу рассказал, как матч с Россией может помочь перуанцам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной Перу по футболу Мануэль Баррето считает, что встреча с национальной командой России может помочь его игрокам перейти в европейские чемпионаты.
В среду перуанцы сыграли вничью со сборной России в товарищеском матче. Встреча в Петербурге закончилась со счетом 1:1.
"Порядка 70-80 процентов игроков сборной Перу играют на родине. А идея проведения матча заключается в возможности сыграть с соперником высокого уровня, помочь игрокам развиться и перейти в другие чемпионаты. Возможно, попасть в Европу. Это один из пунктов плана. Сейчас в сборной идет процесс перестройки. Не считаю матч с Россией неудачной идеей", - заявил Баррето на пресс-конференции.
Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Локомотив - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Тренер сборной Перу сравнил стадион "Зенита" с "Сантьяго Бернабеу"
