Тренер сборной Перу сравнил стадион "Зенита" с "Сантьяго Бернабеу"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной Перу по футболу Мануэль Баррето заявил, что стадион "Зенита" в Санкт-Петербурге напомнил ему мадридскую арену "Сантьяго Бернабеу", но качество газона было неудовлетворительным.
В среду перуанцы сыграли вничью со сборной России в товарищеском матче. Встреча в Петербурге закончилась со счетом 1:1.
"Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем. Но сегодня был праздник футбола с великолепным соперником. Несмотря на все трудности, мы провели исторический матч. Стадион здесь очень красивый, один из самых красивых и современных в мире. Но качество газона было неудовлетворительным. Оно не соответствует качеству стадиона. Оба гола, которые случились сегодня, вызваны состоянием газона. Крыша потрясающая. Мне это напомнило стадион "Сантьяго Бернабеу", - сказал Баррето журналистам.
Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.
