Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Банки будут отслеживать переводы на большие суммы незнакомцам по СБП, сообщили РИА Новости в ЦБ.
"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода", — сказал собеседник агентства.
Другое важное условие — транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП. При этом контролироваться будет именно последующее перечисление средств другому человеку.
Как рассказал в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег.
Кроме того, регулятор дополнит существующие критерии мошеннических операций новыми признаками. В обновленный список, в частности, добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Приказ с новыми признаками опубликуют в ближайшее время.
