16:20 12.11.2025 (обновлено: 17:09 12.11.2025)
Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП
Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП
россия, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Банки будут отслеживать переводы на большие суммы незнакомцам по СБП, сообщили РИА Новости в ЦБ.
"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода", — сказал собеседник агентства.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники начали использовать в своих схемах переводы самому себе по СБП
Вчера, 06:16
Другое важное условие — транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП. При этом контролироваться будет именно последующее перечисление средств другому человеку.
Как рассказал в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег.
Кроме того, регулятор дополнит существующие критерии мошеннических операций новыми признаками. В обновленный список, в частности, добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Приказ с новыми признаками опубликуют в ближайшее время.
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
11 ноября, 08:44
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
