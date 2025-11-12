https://ria.ru/20251112/bank-2054605287.html
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование
Группа "Т-Технологии" вложила более 10 млрд рублей в образование - РИА Новости, 12.11.2025
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование
Группа “Т-Технологии” (материнская компания Т-Банка) в этом году инвестировала в образовательные и научные проекты более 10 миллиардов рублей, сообщил президент РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группа “Т-Технологии” (материнская компания Т-Банка) в этом году инвестировала в образовательные и научные проекты более 10 миллиардов рублей, сообщил президент группы Станислав Близнюк на форуме "Цифровые решения".
Средства, направленные в образование и научные исследования, позволяют укрепить внутренний потенциал компаний. По словам Близнюка, которые привели в группе "Т-Технологии", инвестиции уже окупаются.
На протяжении долгого времени головная структура Т-Банка развивает бесплатные обучающие программы. За семь лет на них обучились более 70 тысяч школьников и студентов.
Группа "Т-Технологии" занимается подготовкой специалистов в области ИТ через собственную образовательную платформу Т-Образование и созданный в 2023 году по инициативе группы в партнерстве с более 60 компаниями Центральный университет.
Головная структура Т-Банка сотрудничает с более чем 40 вузами страны – в том числе с МФТИ, НИУ ВШЭ, Центральным университетом, МГУ, СПбГУ, ИТМО, УрФУ, ННГУ, НГУ, в которых запускает совместные образовательные программы и лаборатории.
В "Т-Технологиях" есть собственная стипендиальная программа для студентов, по итогам которой выплачивается ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч рублей в течение всего учебного года. За три года существования проекта стипендию получили 533 студента.
С 2023 года группа компаний поддерживает учителей точных наук через свой грантовый конкурс "Вклад в поколение". За период работы программы было выделено более 70 миллионов рублей на гранты преподавателям математики, информатики и физики.