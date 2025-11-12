Рейтинг@Mail.ru
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 12.11.2025 (обновлено: 20:34 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/bank-2054605287.html
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование - РИА Новости, 12.11.2025
Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование
Группа “Т-Технологии” (материнская компания Т-Банка) в этом году инвестировала в образовательные и научные проекты более 10 миллиардов рублей, сообщил президент РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:29:00+03:00
2025-11-12T20:34:00+03:00
т-банк (ао «тинькофф банк»)
экономика
станислав близнюк
московский физико-технический институт
высшая школа экономики (вшэ)
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054604666_0:66:3246:1892_1920x0_80_0_0_3b8f1557ac589916506bfcbbdd6fe217.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054604666_0:0:2524:1892_1920x0_80_0_0_6f9213ce5207d9a68c023503ce69e102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
т-банк (ао «тинькофф банк»), экономика, станислав близнюк, московский физико-технический институт, высшая школа экономики (вшэ), санкт-петербургский государственный университет
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Экономика, Станислав Близнюк, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский государственный университет

Группа “Т-Технологии” вложила более 10 млрд рублей в образование

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Т-Банка Станислав Близнюк
Глава Т-Банка Станислав Близнюк - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Глава Т-Банка Станислав Близнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Группа “Т-Технологии” (материнская компания Т-Банка) в этом году инвестировала в образовательные и научные проекты более 10 миллиардов рублей, сообщил президент группы Станислав Близнюк на форуме "Цифровые решения".
Средства, направленные в образование и научные исследования, позволяют укрепить внутренний потенциал компаний. По словам Близнюка, которые привели в группе "Т-Технологии", инвестиции уже окупаются.
На протяжении долгого времени головная структура Т-Банка развивает бесплатные обучающие программы. За семь лет на них обучились более 70 тысяч школьников и студентов.
Группа "Т-Технологии" занимается подготовкой специалистов в области ИТ через собственную образовательную платформу Т-Образование и созданный в 2023 году по инициативе группы в партнерстве с более 60 компаниями Центральный университет.
Головная структура Т-Банка сотрудничает с более чем 40 вузами страны – в том числе с МФТИ, НИУ ВШЭ, Центральным университетом, МГУ, СПбГУ, ИТМО, УрФУ, ННГУ, НГУ, в которых запускает совместные образовательные программы и лаборатории.
В "Т-Технологиях" есть собственная стипендиальная программа для студентов, по итогам которой выплачивается ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч рублей в течение всего учебного года. За три года существования проекта стипендию получили 533 студента.
С 2023 года группа компаний поддерживает учителей точных наук через свой грантовый конкурс "Вклад в поколение". За период работы программы было выделено более 70 миллионов рублей на гранты преподавателям математики, информатики и физики.
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)ЭкономикаСтанислав БлизнюкМосковский физико-технический институтВысшая школа экономики (ВШЭ)Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала