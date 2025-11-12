Появились подробности о ребенке россиянки, арестованной в Бангкоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Ребенок россиянки Эрики Владыко, которая дважды пропадала в Бангкоке и была арестована за визовое нарушение, сейчас находится со своим отцом во Владивостоке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Бангкок – Владивосток. В среду Владыко была доставлена офицерами иммиграционной полиции Таиланда в международный аэропорт Суваннапхум для депортации на родину и зарегистрирована на рейс " Аэрофлота

"Ребенок с папой во Владивостоке", - сообщил собеседник.

Российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.

Эрика Владыко, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.