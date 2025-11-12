Рейтинг@Mail.ru
Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/bagreeva-2054317595.html
Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом
Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом - РИА Новости, 12.11.2025
Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом
За три года на Портале поставщиков Москвы было заключено порядка 240 тысяч сделок по итогам котировочных сессий с помощью бота автоматических ставок, заказчики... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:15:00+03:00
2025-11-12T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_353d04f9ce2f54eb93f1c5cf5984e1fb.jpg
https://ria.ru/20251107/bagreeva-2053278286.html
https://ria.ru/20251111/bagreeva-2054265899.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e8e5f81753761a90c4bed1ec0cbd1fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, твой бизнес – новости
Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости
Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом

Багреева: на Портале поставщиков заключили почти 240 тысяч сделок с помощью бота

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. За три года на Портале поставщиков Москвы было заключено порядка 240 тысяч сделок по итогам котировочных сессий с помощью бота автоматических ставок, заказчики благодаря снижению начальной стоимости на торгах смогли сэкономить 13,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что автоматический сервис на Портале поставщиков появился три года назад. С помощью автоматического бота предприниматели могут участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов
7 ноября, 09:15
"Он экономит их время и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции. За три года с применением торгового бота по итогам сессий было заключено свыше 237 тысяч контрактов более чем на 44 миллиарда рублей. Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 миллиарда — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 миллиарда рублей", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.
Сервис автоматизирует процедуру закупки, он сам делает ставки до тех пор, пока не достигнет минимальной стоимости, которую установил поставщик перед стартом торгов. Благодаря боту предприниматели могут принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях. Перед началом сессии участникам нужно обозначить минимальную цену, по которой он готов заключить контракт.
Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, за девять месяцев текущего года бот участвовал в заключении 66,3 тысячи контрактов. Их объем превысил показатель такого же периода 2024 года на 15% и достиг 10,6 миллиарда рублей. Экономия составила 3,6 миллиарда рублей.
Руководитель департамента добавил, что самыми активными пользователями этого бота стали поставщики из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок.
Котировочные сессии – это форма закупок, мини-аукционы. Их длительность составляет три, шесть или 24 часа. Во время сессии они конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. С помощью таких сделок предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать нужные товары по выгодной цене.
Портал поставщиков Москвы работает более 12 лет. Его разработали для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, которые предлагают покупателям, состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований. Каждый год на платформе заключается примерно 1,5 тысячи контрактов.
Свыше 400 тысяч малых закупок провели заказчики из Москвы и российских регионов при помощи портала поставщиков за девять месяцев 2025 года.
Мария Багреева на Дне платформенной экономики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Включение коммерческих платформ в закупки должно сохранять конкуренцию
Вчера, 17:15
 
МоскваМария БагрееваТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала