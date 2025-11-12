Почти 240 тысяч сделок заключили на Портале поставщиков Москвы с ботом

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. За три года на Портале поставщиков Москвы было заключено порядка 240 тысяч сделок по итогам котировочных сессий с помощью бота автоматических ставок, заказчики благодаря снижению начальной стоимости на торгах смогли сэкономить 13,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что автоматический сервис на Портале поставщиков появился три года назад. С помощью автоматического бота предприниматели могут участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно.

"Он экономит их время и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции. За три года с применением торгового бота по итогам сессий было заключено свыше 237 тысяч контрактов более чем на 44 миллиарда рублей. Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 миллиарда — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 миллиарда рублей", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.

Сервис автоматизирует процедуру закупки, он сам делает ставки до тех пор, пока не достигнет минимальной стоимости, которую установил поставщик перед стартом торгов. Благодаря боту предприниматели могут принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях. Перед началом сессии участникам нужно обозначить минимальную цену, по которой он готов заключить контракт.

Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, за девять месяцев текущего года бот участвовал в заключении 66,3 тысячи контрактов. Их объем превысил показатель такого же периода 2024 года на 15% и достиг 10,6 миллиарда рублей. Экономия составила 3,6 миллиарда рублей.

Руководитель департамента добавил, что самыми активными пользователями этого бота стали поставщики из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок.

Котировочные сессии – это форма закупок, мини-аукционы. Их длительность составляет три, шесть или 24 часа. Во время сессии они конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. С помощью таких сделок предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать нужные товары по выгодной цене.

Портал поставщиков Москвы работает более 12 лет. Его разработали для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, которые предлагают покупателям, состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований. Каждый год на платформе заключается примерно 1,5 тысячи контрактов.