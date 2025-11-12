Власти Австралии отказались вернуть России землю для постройки посольства

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 12 ноя - РИА Новости. Высший суд Австралии отклонил попытку России вернуть участок под строительство нового посольства в Канберре, однако обязал федеральное правительство Австралии выплатить компенсацию и покрыть судебные издержки, сообщает газета Высший суд Австралии отклонил попытку России вернуть участок под строительство нового посольства в Канберре, однако обязал федеральное правительство Австралии выплатить компенсацию и покрыть судебные издержки, сообщает газета Guardian

По её данным, суд большинством голосов признал, что решение 2023 года о расторжении договора аренды "было законным".

"Однако было постановлено, что Россия должна получить компенсацию, поскольку 99-летний договор аренды, заключённый в 2008 году за 2,75 миллиона австралийских долларов (около 1,8 миллиона долларов США - ред.) был аннулирован", - пишет издание.

По данным Guardian, адвокаты со стороны Российской Федерации называли требование компенсации "запасным вариантом" на случай, если Москве будет отказано в праве возвести новое посольство на участке.

В решении суда отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе , объясняя отмену аренды, заявил, что правительство получило "чёткие рекомендации служб безопасности о рисках, связанных с появлением нового российского объекта столь близко к зданию парламента".

Законопроект о расторжении аренды, по его словам, "основывался на конкретных данных о характере планируемого строительства, расположении участка и возможностях, которые оно могло бы создать для вмешательства в деятельность парламента".

Семь судей, рассматривавших дело, вынесли три отдельных мнения. Большинство при этом отметило, что стороны не пришли к согласию относительно характера риска, на который ссылался Альбанезе.

При этом судьи отклонили доводы правительства Австралии о том, что компенсация России якобы не требуется, если "единственной целью отказа является устранение предполагаемой, но недоказанной угрозы, что иностранное государство может использовать участок для подрыва национальной безопасности Австралии и, в частности, безопасности здания парламента".

"Сила этого аргумента ослабевает, если учитывать, что аренда была предоставлена самим правительством Австралии и оплачена Российской Федерацией в соответствии с австралийским законодательством, а использование или потенциальное использование земли Россией не нарушало условий аренды и не противоречило никаким нормам внутреннего права", - заключили судьи.

В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство.