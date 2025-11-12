Рейтинг@Mail.ru
Власти Австралии отказались вернуть России землю для постройки посольства - РИА Новости, 12.11.2025
08:50 12.11.2025
Власти Австралии отказались вернуть России землю для постройки посольства
Высший суд Австралии отклонил попытку России вернуть участок под строительство нового посольства в Канберре, однако обязал федеральное правительство Австралии... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:50:00+03:00
2025-11-12T08:50:00+03:00
австралия
канберра
россия
энтони альбанезе
в мире
австралия
канберра
россия
австралия, канберра, россия, энтони альбанезе, в мире
Австралия, Канберра, Россия, Энтони Альбанезе, В мире
Власти Австралии отказались вернуть России землю для постройки посольства

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 12 ноя - РИА Новости. Высший суд Австралии отклонил попытку России вернуть участок под строительство нового посольства в Канберре, однако обязал федеральное правительство Австралии выплатить компенсацию и покрыть судебные издержки, сообщает газета Guardian.
По её данным, суд большинством голосов признал, что решение 2023 года о расторжении договора аренды "было законным".
Сидней - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Австралии призвали США выплатить России репарации
4 марта, 09:55
"Однако было постановлено, что Россия должна получить компенсацию, поскольку 99-летний договор аренды, заключённый в 2008 году за 2,75 миллиона австралийских долларов (около 1,8 миллиона долларов США - ред.) был аннулирован", - пишет издание.
По данным Guardian, адвокаты со стороны Российской Федерации называли требование компенсации "запасным вариантом" на случай, если Москве будет отказано в праве возвести новое посольство на участке.
В решении суда отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, объясняя отмену аренды, заявил, что правительство получило "чёткие рекомендации служб безопасности о рисках, связанных с появлением нового российского объекта столь близко к зданию парламента".
Законопроект о расторжении аренды, по его словам, "основывался на конкретных данных о характере планируемого строительства, расположении участка и возможностях, которые оно могло бы создать для вмешательства в деятельность парламента".
Семь судей, рассматривавших дело, вынесли три отдельных мнения. Большинство при этом отметило, что стороны не пришли к согласию относительно характера риска, на который ссылался Альбанезе.
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Польские власти претендуют на несколько объектов российской недвижимости
4 февраля, 03:05
При этом судьи отклонили доводы правительства Австралии о том, что компенсация России якобы не требуется, если "единственной целью отказа является устранение предполагаемой, но недоказанной угрозы, что иностранное государство может использовать участок для подрыва национальной безопасности Австралии и, в частности, безопасности здания парламента".
"Сила этого аргумента ослабевает, если учитывать, что аренда была предоставлена самим правительством Австралии и оплачена Российской Федерацией в соответствии с австралийским законодательством, а использование или потенциальное использование земли Россией не нарушало условий аренды и не противоречило никаким нормам внутреннего права", - заключили судьи.
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство.
Посольство России ранее называло расторжение договора аренды земельного участка шагом к разрушению отношений с Москвой.
Канберра - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России
24 февраля, 06:21
 
АвстралияКанберраРоссияЭнтони АльбанезеВ мире
 
 
