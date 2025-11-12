Рейтинг@Mail.ru
13:50 12.11.2025
"Астра": партнеры чемпионатного движения помогают создавать навыки
"Астра": партнеры чемпионатного движения помогают создавать навыки
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предприятия-партнеры Всероссийского чемпионатного движения помогают участникам чемпионатов развивать техническое мышление и формировать навыки, необходимые для работы в ведущих российских компаниях, сообщил специалист департамента образования "Группы Астра" Денис Ильин.
"Поддерживая чемпионат “Профессионалы”, мы знакомим школьников и студентов среднего профессионального образования с экосистемой наших продуктов, учим работать с российским ПО и развиваем у них техническое мышление. Интерес к теме защиты конфиденциальных данных, проявленный ребятами в соревнованиях, будет подогреваться во время дальнейшего их обучения, и потом они успешно начнут заниматься проектами, меняющими мир информационных технологий. Именно такие умы очень нужны российскому ИТ-бизнесу", – приводит преcc-служба слова Ильина.
Он отметил, что партнерство компании с Чемпионатом по компетенции "Информационная безопасность" свидетельствует о том, что отечественные технологии — достойная альтернатива зарубежным, а российские ИТ-решения для защиты информации не имеют аналогов в мире.
"Мы обязательно обучаем участников Всероссийского чемпионатного движения работе с нашими продуктами. В будущем эти ребята станут исследователями и разработчиками тех решений, которые нужны нашей стране для обеспечения независимости в области информационных технологий", – заключил Ильин.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Профессионалы. Сделано в России
Чемпионат «Профессионалы»
 
 
