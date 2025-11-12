"Астра": партнеры чемпионатного движения помогают создавать навыки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Предприятия-партнеры Всероссийского чемпионатного движения помогают участникам чемпионатов развивать техническое мышление и формировать навыки, необходимые для работы в ведущих российских компаниях, сообщил специалист департамента образования "Группы Астра" Денис Ильин.

"Поддерживая чемпионат “Профессионалы”, мы знакомим школьников и студентов среднего профессионального образования с экосистемой наших продуктов, учим работать с российским ПО и развиваем у них техническое мышление. Интерес к теме защиты конфиденциальных данных, проявленный ребятами в соревнованиях, будет подогреваться во время дальнейшего их обучения, и потом они успешно начнут заниматься проектами, меняющими мир информационных технологий. Именно такие умы очень нужны российскому ИТ-бизнесу", – приводит преcc-служба слова Ильина.

Он отметил, что партнерство компании с Чемпионатом по компетенции "Информационная безопасность" свидетельствует о том, что отечественные технологии — достойная альтернатива зарубежным, а российские ИТ-решения для защиты информации не имеют аналогов в мире.

"Мы обязательно обучаем участников Всероссийского чемпионатного движения работе с нашими продуктами. В будущем эти ребята станут исследователями и разработчиками тех решений, которые нужны нашей стране для обеспечения независимости в области информационных технологий", – заключил Ильин.

Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.