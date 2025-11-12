Древние ритуалы Армагеддона: археологи нашли новые артефакты в Тель-Мегиддо

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В ходе раскопок в долине Изреель ученые В ходе раскопок в долине Изреель ученые обнаружили артефакты 3300-летней давности, которые свидетельствуют о древних ритуалах в Тель-Мегиддо. Это известное многим библейское место, где, согласно пророчеству, произойдет последняя битва между добром и злом.

Изготовлены древним народом

Артефакты были созданы хананеями — коренным народом Леванта. Именно они считаются первыми жителями Земли обетованной и населяли территории современных Израиля, Палестины, Ливана, а также части Сирии и Иордании.

проведенный учеными анализ ДНК, имел ирано-кавказское происхождение, представляя собой единую этническую группу. В те далекие времена древние хананеи жили в различных царствах и городах-государствах, которые часто враждовали между собой. Сам народ, как показалучеными анализ ДНК, имел ирано-кавказское происхождение, представляя собой единую этническую группу.

Место Армагеддона

Тель-Мегиддо известен многим верующим, как место последней битвы между добром и злом. Через эту мощную крепость на протяжении тысячелетий проходили важные торговые пути. "Тель", или искусственный холм, образовался на месте 30 слоев цивилизации, история которых восходит к периоду энеолита, примерно с 4500 по 3500 год до нашей эры.

Тель-Мегиддо, Израиль

Место раскопок, расположенное в пределах видимости большого храмового комплекса Тель-Мегиддо, позволяет предположить, что ханаанский народный культ, вероятно, связанный с местными фермерами, проводил ритуалы далеко за пределами городских стен. Среди находок выделяются миниатюрное керамическое святилище и ритуальный сосуд в форме барана.

Артефакты не доказывают, что события, описанные в Откровении, происходили в реальности. Однако ритуальная деятельность, происходившая за пределами городских стен, отражает библейское представление о данном месте как об арене конфликта добра и зла.

Раскопки, которые длятся более ста лет

"Несмотря на то, что это место уже давно считается ключевым для изучения древнего урбанизма и ханаанского культа, раскопки, которые мы провели к востоку от холма, позволили обнаружить новые сведения", — заявили исследователи из Управления древностей Израиля (IAA).

добавили они. "Раскопки в Мегиддо ведутся уже более ста лет", —они.

назвали давильню для винограда "неопровержимым доказательством" наличия развитого виноделия в этом регионе. Это подтверждает, что древние жители страны активно делали вино еще на заре урбанизации. Также ученые нашли каменный пресс для винограда возрастом пять тысяч лет — один из старейших в Израиле. Амир Голани и Барак Цин, возглавляющие раскопки,давильню для винограда "неопровержимым доказательством" наличия развитого виноделия в этом регионе. Это подтверждает, что древние жители страны активно делали вино еще на заре урбанизации.

Сосуд в форме барашка, найденный во время раскопок в Тель-Мегиддо

Сосуд в форме барашка

Однако больше всего ученых заинтересовал сохранившийся в идеальном состоянии ритуальный сосуд — весьма редкий случай для данного региона. Находка дает археологам уникальную возможность увидеть, как разливали и освящали жидкости во время церемоний.

"Небольшая чаша, прикрепленная к туловищу барана, служила воронкой, а другая чаша —с ручкой, вероятно, использовалась для того, чтобы переливать в нее жидкость во время церемонии", — объяснили исследователи.

Сосуд в форме барашка, найденный во время раскопок в Тель-Мегиддо

Голова барана была похожа на носик. После того как сосуд наполнялся, его наклоняли вперед, и жидкость выливалась из пасти в небольшую чашу.

"Сосуд, по-видимому, предназначался для переливания ценной жидкости, такой как молоко, масло, вино или другой напиток, который можно было пить прямо из носика, переливать в сосуд меньшего размера или преподносить в качестве жертвы", — говорят ученые.

Сосуд в форме барашка, найденный во время раскопок в Тель-Мегиддо

Найденные ритуальные артефакты раскрывают исследователям тайны ханаанского народного культа, существовавшего за пределами священного комплекса. Они демонстрируют, как общины проводили религиозные обряды, даже не имея доступа к храму.