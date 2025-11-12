Рейтинг@Mail.ru
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР
11:17 12.11.2025 (обновлено: 11:29 12.11.2025)
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР - РИА Новости, 12.11.2025
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР
Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:17:00+03:00
2025-11-12T11:29:00+03:00
в мире
москва
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
армения
москва
украина
россия
армения
в мире, москва, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), армения
В мире, Москва, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Армения
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР

СВР: Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в СВР.
"Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна", - добавили в пресс-бюро.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Пашинян высказался о транспортном сообщении между Россией и Арменией
4 ноября, 11:56
 
