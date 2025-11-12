Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до десяти антенн управления БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 12.11.2025
ВС России уничтожили до десяти антенн управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожили до десяти антенн управления БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России уничтожили до десяти антенн управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили более РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили до десяти антенн управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили 10 антенн ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили более десяти антенн управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В результате точных ударов по позициям противника было уничтожено свыше десяти антенн управления их беспилотниками. Это серьёзно ограничило возможности ВСУ контролировать воздушное пространство и пути передвижения наших войск", - говорится в сообщении.
