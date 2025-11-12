https://ria.ru/20251112/aeroflot-2054500550.html
Группа "Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Красноярска в Пекин
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот) с 26 ноября запускает третий еженедельный рейс Красноярск – Пекин, сообщается в пресс-релизе "Аэрофлота". РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот) с 26 ноября запускает третий еженедельный рейс Красноярск – Пекин, сообщается в пресс-релизе "Аэрофлота".
"Группа "Аэрофлот" с 26 ноября вводит третий еженедельный рейс из Красноярска в Пекин. Дополнительный рейс SU6621/SU6622 будет выполняться авиакомпанией "Россия" по средам", - говорится в сообщении.
Теперь рейсы из Красноярска в Пекин будут выполняться по вторникам, средам и субботам, а из Пекина в Красноярск – по средам, четвергам и воскресеньям. На рейсы в Китай заявлен самолет Airbus A319 вместимостью 128 пассажиров, следует из информации на сайте "Аэрофлота".
"Ожидается, что дополнительный рейс будет пользоваться спросом у жителей региона и способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока между Сибирью и столицей КНР", - отмечено в пресс-релизе.
Группа "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. В состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.