Группа "Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Красноярска в Пекин

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот) с 26 ноября запускает третий еженедельный рейс Красноярск – Пекин, сообщается в пресс-релизе "Аэрофлота".

"Группа "Аэрофлот" с 26 ноября вводит третий еженедельный рейс из Красноярска в Пекин. Дополнительный рейс SU6621/SU6622 будет выполняться авиакомпанией "Россия" по средам", - говорится в сообщении.

Теперь рейсы из Красноярска в Пекин будут выполняться по вторникам, средам и субботам, а из Пекина в Красноярск – по средам, четвергам и воскресеньям. На рейсы в Китай заявлен самолет Airbus A319 вместимостью 128 пассажиров, следует из информации на сайте "Аэрофлота".

"Ожидается, что дополнительный рейс будет пользоваться спросом у жителей региона и способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока между Сибирью и столицей КНР", - отмечено в пресс-релизе.