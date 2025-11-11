Рейтинг@Mail.ru
Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:00 11.11.2025 (обновлено: 15:21 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/znamenitosti-2053983316.html
Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости
Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости - РИА Новости, 11.11.2025
Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости
Еще недавно они получали миллионные гонорары и выступали с аншлагами. А сегодня борются за выживание на чужбине. С какими материальными и карьерными трудностями РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:00:00+03:00
2025-11-11T15:21:00+03:00
культура-важное
культура
россия
знаменитости
артист
латвия
сша
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986341_0:44:2730:1580_1920x0_80_0_0_d0103493c062d1d2215bac98339a2bef.jpg
https://ria.ru/20251109/zhostovo-2053409207.html
россия
латвия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986341_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dff482f1611c6f6f3d583f0a04947fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура-важное, культура, россия, знаменитости, артист, латвия, сша, татьяна лазарева, чулпан хаматова, семен слепаков, квн, максим покровский, артур смольянинов, дмитрий назаров (актер), ильич (илья прусикин)
Культура-Важное, Культура, Россия, Знаменитости, артист, Латвия, США, Татьяна Лазарева, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, КВН, Максим Покровский, Артур Смольянинов, Дмитрий Назаров (актер), Ильич (Илья Прусикин), Шоубиз

Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Назаров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. Еще недавно они получали миллионные гонорары и выступали с аншлагами. А сегодня борются за выживание на чужбине. С какими материальными и карьерными трудностями столкнулись некоторые российские артисты, покинувшие родину, — в материале РИА Новости.

Чулпан Хаматова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Чулпан Хаматова
Актриса Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Чулпан Хаматова
В интервью звезда признавалась, что живет трудно и мало зарабатывает. В Латвию она переехала в 2022-м, и в карьере у нее начались сложности. В июне 2024-го Чулпан уволили из Нового Рижского театра из-за низких продаж билетов на спектакли с ее участием. Затем из-за моратория на постановки на русском языке она лишилась возможности выступать на сцене Латвийского национального театра со спектаклем "Записки сумасшедшего". Хаматова зарабатывает гастролями в Европе и Америке. Актриса говорила, что хотела бы приехать в Россию, но возвращаться в "Современник" не планирует.

Илья Прусикин** (группа Little Big).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастник группы Little Big Илья Прусикин**
Участник группы Little Big Илья Прусикин** - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участник группы Little Big Илья Прусикин**
После переезда в США в 2022-м у группы начались финансовые проблемы. Солистка Софья Таюрская признавалась, что музыкантам приходится экономить на всем из-за отсутствия стабильных источников дохода. Они снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. А концерты проходят в небольших залах с аудиторией 500–1000 человек.
Выступления Little Big стали отменять за границей. В августе 2023-го сорвался концерт в Армении из-за угроз безопасности, в марте того же года — на Бали. Фронтмен Илья Прусикин** объяснял, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения. Но пока это не принесло успеха.
В 2024-м группа выпустила альбом "Lobster Popstar", однако популярным он не стал.

Семен Слепаков**

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродюсер, сценарист, певец Семен Слепаков**
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков** - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков**
После переезда в Израиль в 2022-м его жизнь и карьера сильно изменились. Слепаков неоднократно жаловался на высокие цены и низкий уровень сервиса в этой стране. После отъезда из России гонорары юмориста сильно упали. Если раньше за корпоративы Слепаков получал до 50 тысяч евро, то сейчас его запросы — около 40 тысяч евро (примерно 2,5 миллиона рублей). Артист продолжает выступать за рубежом, но не всегда собирает полные залы. Например, в Тель-Авиве на концерт в русском театре на 800 мест пришло лишь около 200 человек, причем часть из них пригласил благотворительный фонд. Это и понятно: творчество Слепакова, конечно, ориентировано на русскоязычную аудиторию.

Дмитрий Назаров

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Назаров
Звезда МХТ и сериала "Кухня" обосновался во Франции. Он продолжает творческую деятельность — выступает с программами, исполняет авторские песни, стихи и басни зачастую антироссийского содержания. Однако попытки расположить к себе западную аудиторию особых успехов не приносят. Актер пробовал организовать концертный тур, но безуспешно.

Артур Смольянинов*

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актёр Артур Смольянинов** - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*
После публичных антироссийских заявлений карьера артиста в кино завершилась. Сейчас он живет в Латвии и зарабатывает тем, что дает актерские мастер-классы, играет на гитаре в барах и записывает подкасты.

Максим Покровский** (группа "Ногу свело!")

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСолист группы "Ногу свело!" Максим Покровский**
Солист группы Ногу Свело Максим Покровский** - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Солист группы "Ногу свело!" Максим Покровский**
Музыкант живет в США в собственном доме, но вовсе не в роскоши. Покровский признавался, что ему приходится сдавать часть помещений в субаренду, а после отъезда постояльцев лично за ними убирать.
Основной источник его дохода — концерты. Но их количество и масштаб сильно сократились по сравнению с российским периодом. В этом году, например, он анонсировал лишь одно выступление, и то в маленьком ночном клубе Бостона.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи
9 ноября, 08:00
 
ШоубизКультура-ВажноеКультураРоссияЗнаменитостиартистЛатвияСШАТатьяна ЛазареваЧулпан ХаматоваСемен СлепаковКВНМаксим ПокровскийАртур СмольяниновДмитрий Назаров (актер)Ильич (Илья Прусикин)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала