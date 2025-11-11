Несладкая жизнь: как чувствуют себя сбежавшие из России знаменитости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. Еще недавно они получали миллионные гонорары и выступали с аншлагами. А сегодня борются за выживание на чужбине. С какими материальными и карьерными трудностями столкнулись некоторые российские артисты, покинувшие родину, — в материале РИА Новости.

Чулпан Хаматова

В интервью звезда признавалась, что живет трудно и мало зарабатывает. В Латвию она переехала в 2022-м, и в карьере у нее начались сложности. В июне 2024-го Чулпан уволили из Нового Рижского театра из-за низких продаж билетов на спектакли с ее участием. Затем из-за моратория на постановки на русском языке она лишилась возможности выступать на сцене Латвийского национального театра со спектаклем "Записки сумасшедшего". Хаматова зарабатывает гастролями в Европе и Америке. Актриса говорила, что хотела бы приехать в Россию, но возвращаться в "Современник" не планирует.

Илья Прусикин** (группа Little Big).

После переезда в США в 2022-м у группы начались финансовые проблемы. Солистка Софья Таюрская признавалась, что музыкантам приходится экономить на всем из-за отсутствия стабильных источников дохода. Они снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. А концерты проходят в небольших залах с аудиторией 500–1000 человек.

Выступления Little Big стали отменять за границей. В августе 2023-го сорвался концерт в Армении из-за угроз безопасности, в марте того же года — на Бали. Фронтмен Илья Прусикин** объяснял, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения. Но пока это не принесло успеха.

В 2024-м группа выпустила альбом "Lobster Popstar", однако популярным он не стал.

Семен Слепаков**

После переезда в Израиль в 2022-м его жизнь и карьера сильно изменились. Слепаков неоднократно жаловался на высокие цены и низкий уровень сервиса в этой стране. После отъезда из России гонорары юмориста сильно упали. Если раньше за корпоративы Слепаков получал до 50 тысяч евро, то сейчас его запросы — около 40 тысяч евро (примерно 2,5 миллиона рублей). Артист продолжает выступать за рубежом, но не всегда собирает полные залы. Например, в Тель-Авиве на концерт в русском театре на 800 мест пришло лишь около 200 человек, причем часть из них пригласил благотворительный фонд. Это и понятно: творчество Слепакова, конечно, ориентировано на русскоязычную аудиторию.

Дмитрий Назаров

Звезда МХТ и сериала "Кухня" обосновался во Франции. Он продолжает творческую деятельность — выступает с программами, исполняет авторские песни, стихи и басни зачастую антироссийского содержания. Однако попытки расположить к себе западную аудиторию особых успехов не приносят. Актер пробовал организовать концертный тур, но безуспешно.

Артур Смольянинов*

После публичных антироссийских заявлений карьера артиста в кино завершилась. Сейчас он живет в Латвии и зарабатывает тем, что дает актерские мастер-классы, играет на гитаре в барах и записывает подкасты.

Максим Покровский** (группа "Ногу свело!")

Музыкант живет в США в собственном доме, но вовсе не в роскоши. Покровский признавался, что ему приходится сдавать часть помещений в субаренду, а после отъезда постояльцев лично за ними убирать.

Основной источник его дохода — концерты. Но их количество и масштаб сильно сократились по сравнению с российским периодом. В этом году, например, он анонсировал лишь одно выступление, и то в маленьком ночном клубе Бостона.

