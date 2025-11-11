https://ria.ru/20251111/zima-2054125625.html
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы - РИА Новости, 11.11.2025
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:14:00+03:00
2025-11-11T11:14:00+03:00
2025-11-11T11:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы
Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать московские водоемы зимой
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.
"В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед, катки на естественных водоемах. Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения - спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи, спасательными досками.