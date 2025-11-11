https://ria.ru/20251111/zhurnalist-2054310326.html
Журналиста The Insider* внесли в список террористов и экстремистов
Журналиста The Insider* внесли в список террористов и экстремистов
Журналист-иноагент The Insider* Сергей Ежов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 11.11.2025
Журналиста The Insider* внесли в список террористов и экстремистов
