МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В разных уголках планеты происходят странные вещи, связанные с сейсмическим поведением земных глубин. Ученые назвали их "невозможными" и долго не могли объяснить, что заставляет спокойные недра внезапно пробуждаться. Ответ на выходки природы наконец найден.

Секрет древности

Земля дрожит в местах, где, казалось бы, не должно быть даже намека на сейсмическую активность. Городки, где веками не фиксировали ни малейшего подземного толчка, вдруг переживают катаклизмы.

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что ркийэти странные землетрясения рождаются в древних, "заживших" разломах земной коры. Миллионы лет они спали, превратившись в прочные швы, но теперь их снова тревожит человек. Добыча полезных ископаемых, закачка воды в недра, создание хранилищ для углекислого газа — вся эта деятельность пробуждает от сна гигантские трещины, тянущиеся под землей на десятки километров.

© AP Photo / Sirat Noori Последствия землетрясения на севере Афганистана © AP Photo / Sirat Noori Последствия землетрясения на севере Афганистана

Как "мертвые" разломы оживают

Яркий пример — Гронингенское газовое месторождение на севере Нидерландов. Еще в середине прошлого века этот регион считался абсолютно стабильным, без малейших признаков тектонической активности. Все изменилось с началом активной добычи газа. К 1990-м жители стали ощущать легкие подземные толчки, которые постепенно усиливались.

Магнитуда некоторых достигала 3,5-3,6, а дома, построенные без сейсмоустойчивости, покрывались трещинами.

© AP Photo / Peter Dejong Крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене © AP Photo / Peter Dejong Крупнейшее в Европе месторождение газа в Гронингене

объясняло одного: почему Сначала все списали на падение пластового давления, ведь при выкачивании газа его объем под землей уменьшается, создавая напряжение. Но это неодного: почему энергия высвобождается не постепенно, а в виде резких ударных толчков?

Ученые под руководством геолога Илоны ван Динтер выяснили , что ключ к разгадке — в древних трещинах земной коры, которые со временем "срослись". Миллионы лет назад в этих местах тектонические процессы прекратились, и края разломов словно слиплись, став единым целым. Но это мнимое спокойствие оказалось обманчивым.

Сан-Андреаса в Калифорнии, а сопротивляется, накапливает напряжение, пока не ломается. И когда это случается, земная кора разрывается внезапно, создавая локальное, но сильное землетрясение. Когда человек вмешивается в недра — бурит, качает, закачивает, незаметно меняется давление и температура в породах. И вот тогда "заживший" разлом начинает сопротивляться, словно пружина. Он не скользит плавно, как молодые тектонические линии вродев Калифорнии, а сопротивляется, накапливает напряжение, пока не ломается. И когда это случается, земная кора разрывается внезапно, создавая локальное, но сильное землетрясение.

© AP Photo / Noah Berger Природный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния © AP Photo / Noah Berger Природный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния

Природа такое не прощает

Исследователи называют такие явления "техногенными землетрясениями". Они происходят на небольшой глубине, всего в несколько километров. Из-за этого слабые подземные толчки ощущаются на поверхности гораздо сильнее, чем природные, — даже небольшой выброс энергии способен разрушить здания, дороги и коммуникации.

Ван Динтер подчеркивает : после того, как "заживший" разлом разорвется, он больше не сможет накопить такое же количество энергии. "Это происходит только один раз, — говорит ученый. — После первого разрыва структура становится более мягкой, пластичной. Она уже не держит напряжение, как прежде".

© МЧС РФ Перейти в медиабанк На Камчатке произошло мощное землетрясение © МЧС РФ Перейти в медиабанк На Камчатке произошло мощное землетрясение

Тем не менее это слабое утешение. Ведь никто не знает, где именно прячутся такие "дремлющие" разломы. Они могут располагаться под промышленными районами, под городами, под местами, где ведется активная добыча нефти и газа.

Где земля может проснуться внезапно?

В США, на другом конце планеты, похожие процессы наблюдаются вдоль легендарного разлома Сан-Андреас. Этот гигант, протянувшийся более чем на 1300 километров через Калифорнию, разделяет Тихоокеанскую и Северо-Американскую плиты. Каждый год они смещаются друг относительно друга на несколько сантиметров, и весь этот процесс сопровождается невидимым накапливанием энергии.

Ученые предупреждают: если разлом "щелкнет" целиком, последствия могут быть катастрофическими . Энергия, накопленная за десятилетия, способна вызвать землетрясение магнитудой выше восьми. Именно поэтому калифорнийцы живут в постоянной готовности: их города строятся с учетом сейсмической активности, а власти регулярно проводят учения для неселения.

© Фото : Myanmar Fire Services Department Последствия землетрясения в Мьянме © Фото : Myanmar Fire Services Department Последствия землетрясения в Мьянме

Но что, если подобные процессы происходят и там, где никакой готовности нет? В тех регионах, где землетрясений не было сотни лет, а строительные проекты домов не рассчитаны на подземные толчки? Именно это сегодня беспокоит геологов