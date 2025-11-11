https://ria.ru/20251111/zemletrjasenie-2054178158.html
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи в понедельник вечером, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического... РИА Новости, 11.11.2025
В горах Сочи в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2