Рейтинг@Mail.ru
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/zemletrjasenie-2054178158.html
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи - РИА Новости, 11.11.2025
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи в понедельник вечером, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:43:00+03:00
2025-11-11T13:43:00+03:00
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
https://ria.ru/20251108/kurily-2053656881.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия
Сочи, Россия
Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи

В горах Сочи в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи в понедельник вечером, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По информации центра, первое сейсмособытие магнитудой 3,3 произошло 10 ноября в 18.53 мск в 52 километрах к северо-западу от Сочи и в 8 километрах к северу от поселка Лазаревское. Через 12 минут произошло еще одно землетрясение - магнитудой 3,2. Его зафиксировали в 51 километре к северо-западу от Сочи и в 7 километрах к северу от Лазаревского.
Оба подземных толчка произошли на глубине 5 километров.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
У берегов южных Курил произошло землетрясение
8 ноября, 14:26
 
СочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала