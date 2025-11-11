"Власть посыплется". В Раде пригрозили Зеленскому после скандала с НАБУ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Зеленского может прийти конец из-за скандала с НАБУ, заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что экс-вице-премьер Алексей Чернышев ведет переговоры с НАБУ и готов пойти на сделку со следствием.
"Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает", – приводит слова депутата издание "Страна.ua".
Гончаренко* также считает, что НАБУ обнародовало лишь малую часть материалов расследования, и надеяться киевский режим может, как заявил нардеп, только на "удачливость Зеленского".
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
*Внесен в список террористов и экстремистов.