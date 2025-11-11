"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!" — обрушился он с обвинениями.
Депутат подчеркнул, что хищения проводились из критически важных сфер — энергетики и обороны, от которых напрямую зависят жизнь страны и благополучие украинцев.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
