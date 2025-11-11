Рейтинг@Mail.ru
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
16:25 11.11.2025 (обновлено: 16:54 11.11.2025)
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
в мире, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ

Дмитрук: Зеленский лично замешан в краже средств из сфер энергетики и обороны

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!" — обрушился он с обвинениями.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
Вчера, 15:02
Дмитрук отметил, что после спецоперации НАБУ речь идет о конкретно задокументированных расследованиях, согласно которым через ближайшее окружение главы киевского режима из Украины вывели и украли свыше 100 миллионов долларов.
Депутат подчеркнул, что хищения проводились из критически важных сфер — энергетики и обороны, от которых напрямую зависят жизнь страны и благополучие украинцев.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине запустили процедуру отставки правительства
10 ноября, 22:53
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
