Коломенский завод в Подмосковье нарастит производственные мощности

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Коломенский завод в Подмосковье планирует нарастить к 2028 году производственные мощности с 500 до 750 двигателей ежегодно, в том числе для судостроительной отрасли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На данный момент предприятие - центр компетенции в области двигателестроения. На заводе производят широкий спектр дизельных, газодизельных и газопоршневых силовых установок для магистральных тепловозов, морских кораблей и судов, карьерной техники, малой и атомной энергетики.

Губернатор региона Андрей Воробьев совместно с помощником президента России - председателем морской коллегии страны Николем Патрушевым и полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым осмотрели производство, а также познакомились с образцами выпускаемой продукции.

"Сегодня вместе с Николаем Платоновичем Патрушевым мы посетили Коломенский завод и обсудили мероприятия, направленные на дальнейшее расширение, модернизацию этого очень важного предприятия. По федеральной программе получены большие деньги на новые станки, новое оборудование, технологические внедрения - перевооружение всего того, что позволяет изготавливать надежные двигатели", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что Коломенский завод – предприятие с очень богатой историей, наполненное героизмом тех, кто трудился здесь, особенно в годы Великой Отечественной войны. Предприятие работает ритмично, является градообразующим. А новые производственные возможности позволят привлекать молодых специалистов для работы на современных станках и оборудовании.

Коломенский завод, входящий в состав Трансмашхолдинга, приносит вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. На предприятии реализуется один из ключевых мегапроектов Минпромторга и правительства России. Здесь производят дизельные двигатели мощностью до 7350 киловатт, необходимые для судостроения (входят в перечень критической продукции Минпромторга). Среди ключевых заказчиков - РЖД и "Объединенная судостроительная корпорация".

С 2023 по 2027 годы на модернизацию производства, локализацию ключевых компонентов дизелей, агрегатов и создание новых модификаций двигателей в планах направить порядка 26 миллиардов рублей (с привлечением собственных средств, а также при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) - 19,5 миллиарда рублей). По прогнозам это позволит увеличить производственную мощность с 500 двигателей в 2025 году до 750 в 2028 году.

Ранее Коломенский завод также получил льготный кредит как системообразующее предприятие российской экономики и займы от ФРП в размере 1,1 миллиарда рублей по программе "Лизинговые проекты".

В цехах предприятия производят мощные силовые установки для атомной и малой энергетики (до 6,5 тысячи киловатт), локомотивов РЖД (до 4,4 тысячи киловатт), карьерной техники (самосвалов "БелАЗ") и многое другое.

Также кадры для завода готовят в подмосковных колледжах, например, в колледже "Коломна" для предприятий Трансмашхолдинга открыли базовую кафедру. Ежегодно более 300 ребят проходят здесь практику, а затем многие из них остаются работать специалистами по наладке и технической эксплуатации, слесарями, сварщиками. Кроме того, в рамках федеральной программы "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" для студентов на предприятии открыт учебно-производственный участок.

Воробьев надеется, что программа дополнительного строительства жилья позитивно скажется на привлечении молодых кадров, как и все мероприятия, которые готовятся к 2027 году (когда Коломне исполнится 850 лет). За эти 2 года реализуются большие планы в части благоустройства, развития городского округа.

Коломенский завод награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Кроме того, 15 работников предприятия за боевые подвиги стали Героями Советского Союза.