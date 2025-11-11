https://ria.ru/20251111/zavod-2054212119.html
В МО запустили прием заявок на субсидии на оборудование для предприятий
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
В Подмосковье стартовала программа субсидирования расходов предпринимателей на приобретение производственного оборудования. Заявки на получение компенсации можно подавать до 30 ноября, написал 360.ru
.
Программа предусматривает возмещение до 50% затрат на покупку оборудования, но не более 20 миллионов рублей. Получателями субсидий могут стать юридические лица, зарегистрированные в Московской области и осуществляющие промышленное производство.
"В рамках данной программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 20 миллионов рублей. Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку может получить компания, зарегистрированная как юридическое лицо в Московской области и занимающаяся промышленным производством", – сообщила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Условия программы предполагают, что оборудование должно быть новым, датой изготовления не более пяти лет. Субсидия покрывает расходы, понесенные предпринимателями с 1 января 2023 года.