В МО запустили прием заявок на субсидии на оборудование для предприятий
Новости Подмосковья
 
15:10 11.11.2025
В МО запустили прием заявок на субсидии на оборудование для предприятий
В Подмосковье стартовала программа субсидирования расходов предпринимателей на приобретение производственного оборудования. Заявки на получение компенсации...
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО запустили прием заявок на субсидии на оборудование для предприятий

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Работа полиграфического комбината
Работа полиграфического комбината - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Подмосковье стартовала программа субсидирования расходов предпринимателей на приобретение производственного оборудования. Заявки на получение компенсации можно подавать до 30 ноября, написал 360.ru.
Программа предусматривает возмещение до 50% затрат на покупку оборудования, но не более 20 миллионов рублей. Получателями субсидий могут стать юридические лица, зарегистрированные в Московской области и осуществляющие промышленное производство.
"В рамках данной программы поддержки бизнес может компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 20 миллионов рублей. Важное условие: оборудование должно быть включено в реестр Минпромторга России. Поддержку может получить компания, зарегистрированная как юридическое лицо в Московской области и занимающаяся промышленным производством", – сообщила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Условия программы предполагают, что оборудование должно быть новым, датой изготовления не более пяти лет. Субсидия покрывает расходы, понесенные предпринимателями с 1 января 2023 года.
 
Новости Подмосковья
Московская область (Подмосковье)
 
 
