Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС - РИА Новости, 11.11.2025
02:57 11.11.2025
Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС
вооруженные силы украины
запорожская аэс
алексей лихачев
60
вооруженные силы украины, запорожская аэс, алексей лихачев
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Технологии
МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Уникальная устойчивость работы Запорожской АЭС была продемонстрирована в период ее электроснабжения только за счет резервных дизель-генераторов, заявил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Руководством станции, персоналом совершен практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении. При этом надо понимать, что запас топлива оставался двухнедельный, и более половины дизель-генераторов оставалась в резерве, то есть была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС", - сказал Лихачев РИА Новости.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
8 ноября, 20:13
 
