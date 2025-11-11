Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС

МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Уникальная устойчивость работы Запорожской АЭС была продемонстрирована в период ее электроснабжения только за счет резервных дизель-генераторов, заявил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Руководством станции, персоналом совершен практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении. При этом надо понимать, что запас топлива оставался двухнедельный, и более половины дизель-генераторов оставалась в резерве, то есть была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС", - сказал Лихачев РИА Новости.