Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС
МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Уникальная устойчивость работы Запорожской АЭС была продемонстрирована в период ее электроснабжения только за счет резервных дизель-генераторов, заявил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Руководством станции, персоналом совершен практически подвиг - в течение месяца станция работала на внутреннем энергоснабжении. При этом надо понимать, что запас топлива оставался двухнедельный, и более половины дизель-генераторов оставалась в резерве, то есть была продемонстрирована уникальная устойчивость работы ЗАЭС", - сказал Лихачев РИА Новости.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ
на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС
организовано по двум линиям.