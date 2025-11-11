Лихачев рассказал о возможности возобновления работы Запорожской АЭС

МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ведет все подготовительные работы к возобновлению работы Запорожской АЭС, но решение о пуске станции еще не принято, сказал РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Все подготовительные работы к пусковой деятельности мы ведем, но решение о "подъеме" станции пока не принято", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.
Также глава госкорпорации отметил, что пока невозможно назвать конкретные сроки ввода станции в работу.
"Очень сложно назвать сроки в связи с тем, что ситуация на линии боевого соприкосновения только усложняется", - добавил Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".