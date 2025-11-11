Лихачев рассказал о возможности возобновления работы Запорожской АЭС

МУМБАИ (Индия), 11 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ведет все подготовительные работы к возобновлению работы Запорожской АЭС, но решение о пуске станции еще не принято, сказал РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все подготовительные работы к пусковой деятельности мы ведем, но решение о "подъеме" станции пока не принято", - сказал Лихачев , отвечая на соответствующий вопрос.

Также глава госкорпорации отметил, что пока невозможно назвать конкретные сроки ввода станции в работу.

"Очень сложно назвать сроки в связи с тем, что ситуация на линии боевого соприкосновения только усложняется", - добавил Лихачев.