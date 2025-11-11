Япония готова воевать с Китаем за американские интересы

У нового японского правительства проблемы с ориентацией в пространстве, причем одновременно на севере и юге. На юге находится Тайвань, который уже более полувека признается японскими властями в качестве китайского, пусть и не контролируемого Пекином. А на севере расположены Южно-Курильские острова — их принадлежность России Токио не признает, продолжая называть их "незаконно окупированными". Но в последние дни все смешалось в японском кабинете министров: Курилы назвали заграницей, а за Тайвань пообещали чуть ли не воевать.

А ведь не прошло и недели с момента встречи Санаэ Такаити с Си Цзиньпином в южнокорейском Кенджу на полях саммита АТЭС — лидеры двух стран не встречались уже очень давно, и нынешние переговоры давали шанс на хотя бы небольшое потепление двухсторонних отношений. Новая японская премьер-министр достаточно консервативна и не склонна лишний раз осуждать японскую агрессию против Китая, однако попытка улучшить отношения была засчитана Пекином. На встрече Си заявил, что "важно быть партнерами и не угрожать друг другу". Причем китайское сообщение о встрече заканчивалось упоминанием, что Такаити, говоря о тайваньском вопросе, отметила, что Япония будет придерживаться позиции, изложенной в совместном китайско-японском заявлении от 1972 года. То есть признает остров китайским.

Тот факт, что спустя сутки в том же Кенджу Такаити не только встретилась с тайваньским представителем, участвовавшим в саммите АТЭС, но и обмолвилась, что "надеется на углубление практического сотрудничества с островом", не остался незамеченным в Пекине. Там заявили протест, призвав не вмешиваться во внутренние дела Китая, но и это еще не было чем-то необычным: все-таки Токио никогда не прерывал связи с Тайбеем, и китайское руководство привыкло к этому. Однако спустя несколько дней ситуация обострилась уже всерьез.

В прошлую пятницу в японском парламенте Такаити спросили, считает ли она военный кризис в районе Тайваня, то есть попытку Пекина силой подчинить себе остров, "экзистенциальным кризисом" для Японии. Этим термином в японском законодательстве описывается угроза существованию страны — то есть ситуация, при которой правительство может применять вооруженную силу и участвовать в совместных операциях с США и другими союзниками. Такаити ответила "да", то есть фактически заявила о готовности Японии воевать за Тайвань.

Это был уже явный перебор, и реакция Китая была соответствующей. Дело даже не в заявлении МИД КНР, резко осудившего "японское руководство, сделавшее ошибочные высказывания в отношении Тайваня, намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньском проливе". Куда показательней реакция китайского генконсула в Осаке Сюэ Цзяна, который опубликовал в соцсети Х такой пост: "Если она влезет в ситуацию, придется отрубить ее поганую голову, мгновенно и без колебаний. Ты к этому готова?"

Необычайная резкость традиционно сдержанных китайских дипломатов (хотя генконсул и раньше позволял себе больше других) неслучайна. Для Китая тайваньская тема относится к числу абсолютных "красных линий", пересекать которые никому не позволяется. Да, речь о словесных выпадах в адрес КНР, но если раньше их позволяли себе в основном американские политики, то теперь к ним присоединилась премьер-министр Японии. Когда американцы намекают, что будут воевать с Китаем за Тайвань, это уже привычное для Пекина дело (хотя и вызывающее протесты), но слышать такие же угрозы от Японии — это уже перебор. И хотя японское правительство заявило протест Китаю, назвав слова Сюэ "совершенно неприемлемыми", а сам генконсул вскоре удалил свой пост, понятно, что теперь в Пекине оценивают Такаити как абсолютно недружественную особу. Ее разъяснения о том, что она имела ввиду лишь "крайнюю степень развития угрожающей ситуации", ничего не изменили — тем более после заявления, что от своих слов она отказываться не намерена.

Китай не собирается военным путем возвращать себе Тайвань — он хочет добиться мирного воссоединения с островом. Провокации на тему "китайской угрозы" нужны США для сдерживания КНР и принуждения региональных союзников, в первую очередь Японии, к увеличению военных расходов и трат на содержание американских войск. При этом Китай никогда не станет заявлять о полном отказе от военного пути воссоединения, потому что не хочет оставлять Америке возможность бесконечно шантажировать его тайваньской темой (от поставок оружия до угроз признать независимость острова). Если Япония желает на постоянной основе подключиться к американской политике давления на Китай через разыгрывание "тайваньской карты", то ни о каком налаживании китайско-японских отношений и речи быть не может.

Нужно ли это Японии? Особенно на фоне замораживания отношений с другим соседом, Россией, — теперь уже Штаты требуют от Токио отказаться от поставок российского газа с Сахалина. Такаити ведь в первую очередь не проамериканский, а прояпонский политик: националист, традиционалист, консерватор. Ее цель — укрепить самостоятельность Японии, что невозможно при увеличении и так огромной военно-политической зависимости от США, да еще и при одновременном обострении отношений с другими соседями. Такаити, естественно, не хочет допускать деградации отношений с Китаем до уровня отношений с Россией, но попытки понравиться Трампу (в том числе и за счет заявлений об "экзистенциальном кризисе") могут завести ее в тупик.

Тем более что перспектива восстановления не то что отношений, но даже диалога с Россией пока не просматривается. Хотя как раз с нашей территорией связан второй случай дезориентации нового правительства.

В субботу (на следующий день после заявлений Такаити) государственный министр по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавада приехал на север острова Хоккайдо, добравшись до города Нэмуро с мысом Носаппу. И назвал его "самым близким к иностранному государству местом". Что тут началось! Ведь с мыса можно увидеть остров Сигнальный, расположенный менее чем в четырех километрах, — а в Японии этот остров называют Кайгара и считают оккупированным Россией! Министр потом оправдывался: говорил, что просто согласился со словами местного мэра, называвшего Нэмуро "воротами в другие страны", — и пообещал впредь быть поосторожнее с высказываниями.