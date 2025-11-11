Индийская полиция завела дело после взрыва в Дели, где погибли люди

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индийская полиция расследует взрыв в Дели, при котором погибли восемь человек, в соответствии с законом, применяемым для борьбы с терроризмом, сообщает телеканал NDTV.
"Возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями 16, 18 Закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) и рядом статей Закона о взрывчатых веществах и Кодекса правосудия Индии", - сообщает телеканал.
UAPA - основной антитеррористический закон Индии.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск) в понедельник. Как сообщил РИА Новости очевидец инцидента, взрыв прогремел в машине, которая подъезжала к светофору рядом с крепостью Красный форт. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности. Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в столице.
