Индийская полиция завела дело после взрыва в Дели, где погибли люди - РИА Новости, 11.11.2025
09:16 11.11.2025
Индийская полиция завела дело после взрыва в Дели, где погибли люди
Индийская полиция завела дело после взрыва в Дели, где погибли люди

Полиция Индии расследует взрыв в Дели в рамках закона о борьбе с терроризмом

© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Индийская полиция расследует взрыв в Дели, при котором погибли восемь человек, в соответствии с законом, применяемым для борьбы с терроризмом, сообщает телеканал NDTV.
«
"Возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями 16, 18 Закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) и рядом статей Закона о взрывчатых веществах и Кодекса правосудия Индии", - сообщает телеканал.
UAPA - основной антитеррористический закон Индии.
Ранее глава МВД Индии Амит Шах заявил, что в результате взрыва автомобиля в Дели погибли восемь человек. Представитель полиции штата Харьяна Сандип Кумар сообщил, что правоохранители задержали двух бывших владельцев взорвавшегося автомобиля.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск) в понедельник. Как сообщил РИА Новости очевидец инцидента, взрыв прогремел в машине, которая подъезжала к светофору рядом с крепостью Красный форт. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности. Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в столице.
