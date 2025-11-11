ВТБ вошел в число лидеров рейтингов работодателей Forbes и РБК

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: Forbes и РБК, сообщает банк.

В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший "платиновый" статус пятый год подряд. В исследовании приняли участие 205 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы по основным элементам ESG-повестки – "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по набору метрик, объединенных в три группы – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". По сумме баллов ВТБ получил высокие оценки во всех категориях.

Как сообщается на сайте Forbes, в группу "Платина", помимо ВТБ, вошли "Авито", "Алроса", Альфа-банк, "Арнест-ЮниРусь" и "Аэрофлот".

Кроме того, ВТБ во второй раз признан лидером в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки.

В этом году количество участников рейтинга удвоилось - в нем приняли участие около 400 компаний, оцениваемых по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.