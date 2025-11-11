Рейтинг@Mail.ru
ВТБ вошел в число лидеров рейтингов работодателей Forbes и РБК
11.11.2025
ВТБ вошел в число лидеров рейтингов работодателей Forbes и РБК
ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: Forbes и РБК, сообщает банк. РИА Новости, 11.11.2025
ВТБ вошел в число лидеров рейтингов работодателей Forbes и РБК

Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: Forbes и РБК, сообщает банк.
В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший "платиновый" статус пятый год подряд. В исследовании приняли участие 205 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы по основным элементам ESG-повестки – "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".
Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по набору метрик, объединенных в три группы – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". По сумме баллов ВТБ получил высокие оценки во всех категориях.
Как сообщается на сайте Forbes, в группу "Платина", помимо ВТБ, вошли "Авито", "Алроса", Альфа-банк, "Арнест-ЮниРусь" и "Аэрофлот".
Кроме того, ВТБ во второй раз признан лидером в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки.
В этом году количество участников рейтинга удвоилось - в нем приняли участие около 400 компаний, оцениваемых по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.
По методике РБК, компании разделены на четыре группы. Представители первой группы являются победителями рейтинга, имеющими равный статус без внутреннего ранжирования. Как указывается на сайте РБК, всего в первую группу вошли 50 компаний. Кроме ВТБ, среди крупных компаний из разных отраслей в этой группе - "Русал", "Яндекс", "Билайн", "ФосАгро", "Росатом", "МегаФон", МТС и другие.
