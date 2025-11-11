Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 11.11.2025 (обновлено: 12:50 11.11.2025)
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического
Российская армия пресекла попытку прорыва из окружения группы украинских пехотинцев в направлении населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического

МО РФ: ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская армия пресекла попытку прорыва из окружения группы украинских пехотинцев в направлении населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республики, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
