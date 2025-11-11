https://ria.ru/20251111/vsu-2054161574.html
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического
Российская армия пресекла попытку прорыва из окружения группы украинских пехотинцев в направлении населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:49:00+03:00
2025-11-11T12:49:00+03:00
2025-11-11T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_7f006e0ca743f5ab7e269f5da0c1bea2.jpg
https://ria.ru/20251111/kupyansk-2054149266.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6b56f14f6bb004ed92a2ceeb4bf9627a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического
МО РФ: ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение близ Новоэкономического