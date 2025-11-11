Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 11.11.2025 (обновлено: 12:25 11.11.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ в зоне действия "Севера" за сутки потеряли до 140 военных

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo Украинские военные
Украинские военные
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Алешках, Херсонская область
"ВСУ меня не запугали". На что решился после двух покушений врач из Херсона
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
