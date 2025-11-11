https://ria.ru/20251111/vsu-2054148366.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.