ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются в плен в Волчанске, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске. За сутки в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады", — сказал собеседник агентства.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

Между тем, добавил источник, киевское командование направило в этот регион подразделения 8-го полка сил специальных операций, пытаясь восстановить утраченные позиции. По тем же причинам туда перебрасывают личный состав бригад, находящихся на восстановлении.

По последним данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ за сутки составили более 130 военнослужащих. Украина также лишилась: