Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются исполнять приказы
Боевики 47-й механизированной бригады ВСУ отказались исполнять приказы командира и идти на штурм, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.11.2025
