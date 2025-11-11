Рейтинг@Mail.ru
06:38 11.11.2025 (обновлено: 11:40 11.11.2025)
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются исполнять приказы
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются исполнять приказы
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются исполнять приказы

Боевики 47-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы командира и идти на штурм

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Боевики 47-й механизированной бригады ВСУ отказались исполнять приказы командира и идти на штурм, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Юнаковки (Сумская область) военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады М. Данильчука идти на штурм из-за низкого авторитета комбрига", — сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
