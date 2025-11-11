https://ria.ru/20251111/vsu-2054079536.html
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
ВСУ массово сдаются в плен в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:32:00+03:00
2025-11-11T06:32:00+03:00
2025-11-11T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c88636907f77c500a2110542846678c1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2caa4b783855a89dd4cf0efc276bcdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске в Харьковской области