ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
06:32 11.11.2025 (обновлено: 09:58 11.11.2025)
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
ВСУ массово сдаются в плен в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске

ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске в Харьковской области

© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ массово сдаются в плен в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске. За сутки в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
