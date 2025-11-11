Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Директор Дагомысского ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына депутата Госдумы Анатолия Вороновского в Сочи и строительство дамбы на участке семьи Вороновских, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Установлены факты оплаты Напсо (директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" - ред.) по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой. Также Напсо оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских, куплены трактор для использования Вороновскими на территории этого участка и квартира в Краснодаре для Анатолия Вороновского, оформленная на Романцову – мать его помощницы Юлии Нещеретовой", - сказал собеседник агентства.
