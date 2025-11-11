Рейтинг@Mail.ru
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского - РИА Новости, 11.11.2025
18:37 11.11.2025
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского - РИА Новости, 11.11.2025
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского
Директор Дагомысского ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына депутата Госдумы Анатолия Вороновского в Сочи и строительство дамбы на участке семьи Вороновских,... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, сочи, краснодарский край, усть-лабинский район, анатолий вороновский, госдума рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Анатолий Вороновский, Госдума РФ
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского

Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына депутата Госдумы Вороновского в Сочи

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Директор Дагомысского ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына депутата Госдумы Анатолия Вороновского в Сочи и строительство дамбы на участке семьи Вороновских, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Установлены факты оплаты Напсо (директор государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" - ред.) по требованию Анатолия Вороновского ремонта находящейся в Сочи квартиры его сына Антона Вороновского, укомплектование этого жилья мебелью и бытовой техникой. Также Напсо оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских, куплены трактор для использования Вороновскими на территории этого участка и квартира в Краснодаре для Анатолия Вороновского, оформленная на Романцову – мать его помощницы Юлии Нещеретовой", - сказал собеседник агентства.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам
31 октября, 21:15
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайУсть-Лабинский районАнатолий ВороновскийГосдума РФ
 
 
