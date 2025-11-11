Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 11.11.2025 (обновлено: 15:31 11.11.2025)
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск - РИА Новости, 11.11.2025
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск
Российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск,... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сша
2025
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск

ВС РФ с помощью дронов уничтожили пытавшиеся прорваться в Купянск броневики ВСУ

Уничтоженный бронеавтомобиль Humvee на Украине
Уничтоженный бронеавтомобиль Humvee на Украине
© AP Photo / Bram Janssen
Уничтоженный бронеавтомобиль Humvee на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ.
"В районе Купянска расчетами FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожены два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие подразделений беспилотных систем инженерного соединения группировки войск "Запад" на южных окраинах Купянска в ночное время суток с помощью средств воздушной разведки выявили бронетехнику противника, пытавшуюся доставить украинских боевиков в заблокированный населенный пункт.
"Применив по автомобильной бронированной технике ударные дроны, наши операторы БПЛА прямыми попаданиями уничтожили бронеавтомобиль Humvee и БТР М113 производства США, а также бронеавтомобиль "Новатор" и пикап", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске
Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
