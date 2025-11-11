Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ.

"В районе Купянска расчетами FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожены два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие подразделений беспилотных систем инженерного соединения группировки войск "Запад" на южных окраинах Купянска в ночное время суток с помощью средств воздушной разведки выявили бронетехнику противника, пытавшуюся доставить украинских боевиков в заблокированный населенный пункт.