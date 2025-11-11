https://ria.ru/20251111/voennye-2054220886.html
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск
Российские бойцы уничтожили броневики ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ.
«
"В районе Купянска расчетами FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожены два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие подразделений беспилотных систем инженерного соединения группировки войск "Запад" на южных окраинах Купянска в ночное время суток с помощью средств воздушной разведки выявили бронетехнику противника, пытавшуюся доставить украинских боевиков в заблокированный населенный пункт.
"Применив по автомобильной бронированной технике ударные дроны, наши операторы БПЛА прямыми попаданиями уничтожили бронеавтомобиль Humvee и БТР М113 производства США
, а также бронеавтомобиль "Новатор" и пикап", - добавили в МО РФ
.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры уничтожения бронетехники противника.