ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне, пишут СМИ

Издание отмечает, что заболевание развивается из-за бактерий из рода клостридии, обитающих в почве и попадающих в организм человека при ранениях в условиях боевых действий. Заболевание получало наиболее широкое распространение в ходе Первой и Второй мировых войн.

По словам источника, главной проблемой в лечении зараженных является использование дронов в конфликте, что крайне затрудняет своевременную госпитализацию. Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях, обоснованное безопасностью, лишь усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложности доставки необходимых ресурсов. Сложность, подчеркивает Telegraph, возникает также и на этапе лечения: в условиях боевых действий у зараженного практически невозможно взять пробу бактерий и в дальнейшем провести операцию по удалению омертвевших тканей. Газета уточняет, что микроорганизмы также могут оказаться устойчивыми к действию антибиотиков.