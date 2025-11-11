Рейтинг@Mail.ru
ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
15:04 11.11.2025
ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне, пишут СМИ
Украинские военные страдают от разгула бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену в условиях окопной войны, пишет издание Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2025
2025
ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне, пишут СМИ

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные страдают от разгула бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену в условиях окопной войны, пишет издание Telegraph со ссылкой на неназванного иностранного врача-волонтера, работающего на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Издание отмечает, что заболевание развивается из-за бактерий из рода клостридии, обитающих в почве и попадающих в организм человека при ранениях в условиях боевых действий. Заболевание получало наиболее широкое распространение в ходе Первой и Второй мировых войн.
4 ноября, 06:03
ВСУ заставляли шахтеров копать окопы, заявил беженец
4 ноября, 06:03
"Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны", - говорится в статье.
По словам источника, главной проблемой в лечении зараженных является использование дронов в конфликте, что крайне затрудняет своевременную госпитализацию. Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях, обоснованное безопасностью, лишь усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложности доставки необходимых ресурсов. Сложность, подчеркивает Telegraph, возникает также и на этапе лечения: в условиях боевых действий у зараженного практически невозможно взять пробу бактерий и в дальнейшем провести операцию по удалению омертвевших тканей. Газета уточняет, что микроорганизмы также могут оказаться устойчивыми к действию антибиотиков.
Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона в комментарии изданию заявил, что смертность от газовой гангрены без своевременного врачебного вмешательства "близка к стопроцентной".
26 августа, 06:44
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
26 августа, 06:44
 
