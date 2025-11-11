https://ria.ru/20251111/voennye-2054092355.html
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске - РИА Новости, 11.11.2025
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске
Российские бойцы взяли нефтебазу и две станции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:02:00+03:00
2025-11-11T09:02:00+03:00
2025-11-11T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_0:212:3120:1967_1920x0_80_0_0_8ce1c606bdf36506e6a9083f8d8c816d.jpg
https://ria.ru/20251110/kombinat-2053873432.html
https://ria.ru/20251111/vsu-2054079536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598651_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_e55c8a19cae6216fb0155fd8a6060876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске
ВС России взяли под контроль нефтебазу и две ж/д станции в Купянске
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские бойцы взяли нефтебазу и две станции в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным Ловец.
"Овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк Восточного Прибытия", — сказал он в ролике Минобороны.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.
Командир уточнил, что улица Дзержинского полностью зачищена от украинских военных. Он добавил, что штурмовой отряд продолжает выполнять задачи в промзоне восточной части города и ведет бои в районе станции Купянск-Сортировочный.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.