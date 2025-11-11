Рейтинг@Mail.ru
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 11.11.2025
19:42 11.11.2025
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 11.11.2025
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках
Восемь пожарных водоемов в поселке Лунево в подмосковных Химках обустроили в этом году, работа продолжается на шести объектах в Кутузовском
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках

Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках в этом году

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восемь пожарных водоемов в поселке Лунево в подмосковных Химках обустроили в этом году, работа продолжается на шести объектах в Кутузовском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе продолжается подготовка пожарных водоемов с удобными площадками для забора воды пожарной техникой. Это особенно важно для удаленных территорий, где ограничен доступ к центральному водопроводу.
В прошлом году в округе привели в порядок 15 водоемов.
Свыше 133 тысяч жителей Химок прошли вакцинацию от гриппа - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках
Вчера, 18:13
"Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков", — отметил врио заместителя главы Химок Константин Юрьев, его слова приводит пресс-служба.
Водные объекты находятся под постоянным контролем. Летом специалисты проверяют уровень воды, а зимой делают проруби, чтобы техника могла забирать воду в любое время года.
В 2026 году в округе оборудуют еще восемь водоемов для защиты жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.
Пять сотрудников УМВД подмосковных Химок получили сертификаты на получение жилья - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Пять сотрудников УМВД Химок получили сертификаты на приобретение жилья
Вчера, 17:16
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
