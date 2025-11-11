https://ria.ru/20251111/vodoem-2054321973.html
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках
11.11.2025
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках
Восемь пожарных водоемов в поселке Лунево в подмосковных Химках обустроили в этом году, работа продолжается на шести объектах в Кутузовском, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
химки (городской округ в московской области)
2025
Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восемь пожарных водоемов в поселке Лунево в подмосковных Химках обустроили в этом году, работа продолжается на шести объектах в Кутузовском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В регионе продолжается подготовка пожарных водоемов с удобными площадками для забора воды пожарной техникой. Это особенно важно для удаленных территорий, где ограничен доступ к центральному водопроводу.
В прошлом году в округе привели в порядок 15 водоемов.
"Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков", — отметил врио заместителя главы Химок Константин Юрьев, его слова приводит пресс-служба.
Водные объекты находятся под постоянным контролем. Летом специалисты проверяют уровень воды, а зимой делают проруби, чтобы техника могла забирать воду в любое время года.
В 2026 году в округе оборудуют еще восемь водоемов для защиты жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.