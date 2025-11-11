Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восемь пожарных водоемов в поселке Лунево в подмосковных Химках обустроили в этом году, работа продолжается на шести объектах в Кутузовском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В регионе продолжается подготовка пожарных водоемов с удобными площадками для забора воды пожарной техникой. Это особенно важно для удаленных территорий, где ограничен доступ к центральному водопроводу.

В прошлом году в округе привели в порядок 15 водоемов.

"Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков", — отметил врио заместителя главы Химок Константин Юрьев, его слова приводит пресс-служба.

Водные объекты находятся под постоянным контролем. Летом специалисты проверяют уровень воды, а зимой делают проруби, чтобы техника могла забирать воду в любое время года.