Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2 - РИА Новости, 11.11.2025
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2
Правительственный борт Казахстана приземлился днем в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.
2025-11-11T14:32:00+03:00
2025-11-11T14:32:00+03:00
2025-11-11T14:36:00+03:00
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
Правительственный борт Казахстана во "Внуково-2"
Правительственный борт Казахстана приземлился во "Внуково-2". Сегодня стартует двухдневный визит Токаева в Россию.
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2
Самолет президента Казахстана Токаева приземлился во Внуково-2