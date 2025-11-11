Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.