Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2 - РИА Новости, 11.11.2025
14:32 11.11.2025 (обновлено: 14:36 11.11.2025)
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2
Правительственный борт Казахстана приземлился днем в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
Правительственный борт Казахстана во "Внуково-2"
Правительственный борт Казахстана приземлился во "Внуково-2". Сегодня стартует двухдневный визит Токаева в Россию. 🔹 Подписаться на РИА Новости
россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2

Самолет президента Казахстана Токаева приземлился во Внуково-2

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Правительственный борт Казахстана приземлился днем в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет находиться в России 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
Российские истребители сопровождают борт Токаева, направляющегося в Москву
Вчера, 13:58
 
РоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
